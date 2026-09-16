Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA
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Характеристики
Графический процессор
Tesla L40S
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1110
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
867 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739017
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L40S
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1110
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х22х10
Вес, кг.
1.4
Описание товара Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA
Ощутите революционную производительность при работе с несколькими рабочими нагрузками с помощью графического процессора NVIDIA L40S. Сочетая мощные вычисления искусственного интеллекта с лучшей в своем классе графикой и ускорением мультимедиа, графический процессор L40S создан для поддержки рабочих нагрузок центров обработки данных следующего поколения — от генеративного искусственного интеллекта и вывода и обучения моделей большого языка (LLM) до 3D-графики, рендеринга и видео.
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Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L40S
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
48 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1110
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
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Разрядность шины памяти
384 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
267
Страна производитель
Китай
Ощутите революционную производительность при работе с несколькими рабочими нагрузками с помощью графического процессора NVIDIA L40S. Сочетая мощные вычисления искусственного интеллекта с лучшей в своем классе графикой и ускорением мультимедиа, графический процессор L40S создан для поддержки рабочих нагрузок центров обработки данных следующего поколения — от генеративного искусственного интеллекта и вывода и обучения моделей большого языка (LLM) до 3D-графики, рендеринга и видео.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные, NVIDIA GeForce
Видеокарта PCIE16 L40S 48GB TCSL40SPCIE-PB 900-2G133-0080-000 NVIDIA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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