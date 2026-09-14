Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI PCIE16 RTX5060TI 8GB RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS
MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS это вариант, ориентированный на производительность, который обеспечивает максимум удовольствия и впечатлений, делая его идеальным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G SHADOW 2X OC PLUS — это сочетание бесстрашия и мощи. Она обеспечивает высокую производительность в играх и творчестве, дополняя это стильным дизайном и передовыми технологиями охлаждения. Это надежный инструмент для геймеров, которые стремятся к победе. Система охлаждения с двумя вентиляторами Два вентилятора на крупном радиаторе обеспечивают мощное и тихое охлаждение. Поддержка технологий Видеокарта полностью совместима с технологией G-SYNC для плавного игрового процесса. Поддерживает DirectX 12 Ultimate и OpenGL версии 4.6. Позволяет подключать до четырех мониторов одновременно. Тепловая конструкция с двумя вентиляторами Два вентилятора на большом радиаторе обеспечивают отличную эффективность охлаждения и низкий уровень шума.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
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