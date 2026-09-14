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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739008
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Характеристики

Бренд
MSI
Размеры в упаковке, см
28х20х7
Вес, г.
830

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI

Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Описание
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI
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Доставка
Отзывы


Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MSI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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