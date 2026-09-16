Процессор Intel Core Ultra 7 265KF S1851 OEM AT8076806410 RQCU 99CMT8 IN
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Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738985
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L1
2784
Объем кэша L2
38
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
50
Описание товара Процессор Intel Core Ultra 7 265KF S1851 OEM AT8076806410 RQCU 99CMT8 IN
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
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Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
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Бренд
Тип товара
Процессор
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель
265KF
Socket
LGA 1851
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
3
Ядро
Arrow Lake
Количество ядер
20
Количество потоков
20
Объем кэша L1
2784
Объем кэша L2
38
Развернуть
Объем кэша L3
36
Базовая тактовая частота, ГГц
2.5
Частота процессора в режиме Turbo
5.3
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR5
Максимальная рабочая температура
105
Страна производитель
Китай
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AMD Ryzen 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen 9, AMD Ryzen 5000, AMD Ryzen 8000, AMD Ryzen 7000, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, Intel 10-го поколения
Теги товара: Intel игровые, Игровые, LGA 1851, LGA 1851, С разблокированным множителем
Процессор Intel Core Ultra 7 265KF S1851 OEM AT8076806410 RQCU 99CMT8 IN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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