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Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD

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Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 1
Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 2
Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 3
Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 1
  • Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 2
  • Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 3
  • Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738971
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
4х4х1
Вес, г.
50

Описание товара Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD

Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.

Отзывы о товаре Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD




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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
5600GT
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Cezanne
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
16
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Частота процессора в режиме Turbo
4.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Интегрированное графическое ядро
AMD Radeon Graphics
Страна производитель
Китай
Описание
Классические надежные процессоры. Великолепная производительность ПК данной моделью процессора позволит без проблем использовать многозадачный режим, чтобы общаться друзьями близкими, развлекаться работать. Также вас порадует впечатляющая производительность качество графики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Процессор Ryzen X6 5 5600GT AM4 65W 3600 100-000001488 AMD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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