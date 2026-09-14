Описание товара Оперативная память Kingston Fury Beast, DDR5, 128Gb (4x32Gb), 5200MHz, CL40, DIMM, радиатор, черный

Для кого и под какие задачи

Этот объемный комплект оперативной памяти ориентирован на создателей контента, инженеров и исследователей, работающих с огромными наборами данных, сложными 3D-моделями, виртуальными машинами и проектами монтажа в разрешении 4K и выше. 128 ГБ DDR5 позволяют держать в памяти десятки гигабайт информации, что кардинально ускоряет рендеринг, компиляцию кода и работу с базами данных. Для современных игр такой объем является избыточным, но для профессиональной рабочей станции или сервера начального уровня он станет мощным фундаментом, исключающим подтормаживания из-за нехватки ОЗУ даже при самой интенсивной многозадачности.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами оперативная память стандарта DDR5, следующего поколения, которое пришло на смену DDR4. Ключевые улучшения заключаются в значительно возросшей пропускной способности, более эффективном энергопотреблении и встроенном управлении питанием на самом модуле. Форм-фактор DIMM четко указывает, что эти планки предназначены для настольных компьютеров и рабочих станций, и они физически не подойдут для ноутбуков, где используются компактные модули SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Комплект состоит из четырех модулей по 32 ГБ каждый, обеспечивая в сумме 128 ГБ оперативной памяти. Частота 5200 МГц предлагает высокую пропускную способность, которая критически важна для задач, где процессору нужно быстро обмениваться данными с памятью, например, при сжатии файлов, научных расчетах или работе с текстурами высокого разрешения. В повседневных сценариях, таких как веб-сёрфинг или офисные приложения, разница с более медленными модулями может быть неочевидна, но в профессиональных нагрузках она напрямую влияет на время выполнения задачи.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги данной памяти обозначены как CL40, что является типичным значением для DDR5 на стартовых и средних частотах, поскольку новое поколение памяти жертвует задержками в пользу более высокой пропускной способности. Для активации номинальной частоты 5200 МГц необходимо включить профиль Intel XMP 3.0 в BIOS материнской платы, так как по умолчанию модули будут работать на стандартной для DDR5 частоте, обычно 4800 МГц. Это позволяет добиться заявленной производительности без сложных ручных настроек, обеспечивая стабильную работу.

Совместимость с платформой

Данные модули совместимы с настольными платформами Intel (сокеты LGA1700 для 12-го поколения Core и новее) и AMD (сокеты AM5 для процессоров Ryzen 7000 и новее), поддерживающими стандарт DDR5. Крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет четыре слота DIMM и официально поддерживает работу с четырьмя модулями на частоте 5200 МГц, так как при полной загрузке всех слотов достижение высоких частот может быть сложнее. Перед покупкой рекомендуется свериться с QVL-списком совместимости на сайте производителя материнской платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Каждый модуль оснащен цельнометаллическим радиатором черного цвета с агрессивным дизайном серии Beast, который эффективно рассеивает тепло, выделяемое при высокой нагрузке, особенно в четырёхканальной конфигурации. Радиаторы увеличивают высоту планки, поэтому стоит проверить их совместимость с выбранным процессорным кулером, особенно если это крупногабаритная башня или СЖК, нависающие над слотами оперативной памяти. Подсветка в данной модели отсутствует, что делает её оптимальным выбором для рабочих станций, где важна стабильность, а не визуальные эффекты.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается в виде готового набора из четырех идентичных модулей по 32 ГБ, что гарантирует их полную совместимость между собой и позволяет задействовать четырёхканальный режим на поддерживающих его платформах (например, Intel Core i9 или AMD Ryzen Threadripper). Это обеспечивает максимальную пропускную способность подсистемы памяти. Устанавливать такие планки следует, следуя инструкции к материнской плате, обычно заполняя слоты в определённой последовательности. Докупать отдельные модули к этому комплекту для расширения не рекомендуется, так как это может привести к нестабильности работы.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение — строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5; эти модули физически и электрически несовместимы со слотами DDR4. Для их работы потребуется современная материнская плата и, возможно, обновление BIOS для гарантии стабильности. Высота радиаторов может конфликтовать с некоторыми системами охлаждения процессора. Этот комплект является отличным выбором для сборки мощной рабочей станции или сервера, где в приоритете максимальный объем, а не экстремальные частота и низкие задержки. Для чисто игрового ПК такой объем избыточен, и средства лучше направить на более быструю память с меньшими таймингами.