Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER
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Характеристики
Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER
Оперативная память Apacer NOX [AH5U32G52C522MBAA-2] – комплект из двух модулей DDR5, который разработан для компьютерных энтузиастов. Модули обладают объемом по 16 ГБ каждый и функционируют на частоте 5200 МГц, что обеспечивает ускоренную обработку ресурсов и отзывчивость системы. Алюминиевый радиатор выполнен в черном цвете с рисунком и гарантирует стабильное отведение тепла при разной вычислительной нагрузке. Поддержка профиля Intel XMP 3.0 предусматривает разгон системы. Технология коррекции ошибок On-die ECC и интегральная схема управления питанием PMIC гарантируют бесперебойную работу оперативной памяти Apacer NOX.
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