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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER

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Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото 1
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото 2
Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото 1
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото 2
  • Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738950
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Характеристики

Бренд
Apacer
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х2
Вес, г.
100

Описание товара Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER

Оперативная память Apacer NOX [AH5U32G52C522MBAA-2] – комплект из двух модулей DDR5, который разработан для компьютерных энтузиастов. Модули обладают объемом по 16 ГБ каждый и функционируют на частоте 5200 МГц, что обеспечивает ускоренную обработку ресурсов и отзывчивость системы. Алюминиевый радиатор выполнен в черном цвете с рисунком и гарантирует стабильное отведение тепла при разной вычислительной нагрузке. Поддержка профиля Intel XMP 3.0 предусматривает разгон системы. Технология коррекции ошибок On-die ECC и интегральная схема управления питанием PMIC гарантируют бесперебойную работу оперативной памяти Apacer NOX.

Отзывы о товаре Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER




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Характеристики
Бренд
Apacer
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Apacer NOX [AH5U32G52C522MBAA-2] – комплект из двух модулей DDR5, который разработан для компьютерных энтузиастов. Модули обладают объемом по 16 ГБ каждый и функционируют на частоте 5200 МГц, что обеспечивает ускоренную обработку ресурсов и отзывчивость системы. Алюминиевый радиатор выполнен в черном цвете с рисунком и гарантирует стабильное отведение тепла при разной вычислительной нагрузке. Поддержка профиля Intel XMP 3.0 предусматривает разгон системы. Технология коррекции ошибок On-die ECC и интегральная схема управления питанием PMIC гарантируют бесперебойную работу оперативной памяти Apacer NOX.
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Отзывы


Модуль памяти DIMM 32GB (16GBx2) DDR5-5200 AH5U32G52C522MBAA-2 APACER - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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