Материнская плата AMD B650 SAM5 ATX B650 GAMING X AX V2 1.3 GIGABYTE
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738927
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
34х27х8
Вес, кг.
2
Описание товара Материнская плата AMD B650 SAM5 ATX B650 GAMING X AX V2 1.3 GIGABYTE
Материнская плата AMD B650 SAM5 ATX B650 GAMING X AX V2 1.3 GIGABYTE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 850 руб.2963 руб. в СплитМатеринская плата GIGABYTE Z790 D, LGA1700, Z790, 4*DDR5
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760-P WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 230 руб.3058 руб. в СплитМатеринская плата Asus B650 PRIME B650M-A WIFI II
-
В наличииЦена 12 270 руб.3068 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI DDR4
-
В наличииЦена 12 370 руб.3093 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte B760M G X WF6E GEN5
-
В наличииЦена 12 430 руб.3108 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRO H610M-C D4-CSM
-
В наличииЦена 12 560 руб.3140 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME H610M-A WIFI D4 Soc-1700
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO B760M-A WIFI, 4хDDR5
-
В наличииЦена 13 840 руб.3460 руб. в СплитМатеринская плата MSI PRO Z790-S WIFI
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760-PLUS D4 (90MB1CW0-M0EAY0)
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитМатеринская плата Gigabyte Z790 EAGLE AX
-
В наличииЦена 14 760 руб. 22 850 руб.3690 руб. в СплитМатеринская плата Asus PRIME B760M-A WIFI (90MB1EL0-M1EAY0)
Материнская плата AMD B650 SAM5 ATX B650 GAMING X AX V2 1.3 GIGABYTE
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, micro-atx, mini-atx, сокет am4, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
Материнская плата AMD B650 SAM5 ATX B650 GAMING X AX V2 1.3 GIGABYTE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Материнская плата AMD B650 SAM5 ATX B650 GAMING X AX V2 1.3 GIGABYTE