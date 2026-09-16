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Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI

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Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 8
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 9
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 10
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 11
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 12
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 13
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 14
Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 8
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 9
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 10
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 11
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 12
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 13
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 14
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738922
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х21х14
Вес, кг.
2.64

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI

Премиальная серия MPG от MSI создана для геймеров, которым нужна высокая производительность и элегантный дизайн. Каждый продукт отличается передовой эстетикой и яркими цветами, отражая стремление MPG к исключительному дизайну. Благодаря оптимизированным конфигурациям MPG обеспечивает впечатляющий и мощный игровой процесс, задающий тренды. Водоблок с полностью изогнутой стеклянной крышкой вдохновлён плавными контурами капли воды — элегантной, невесомой и чистой. Все трубки и кабели скрыты внутри, обеспечивая целостность силуэта. Закруглённые крышки винтов завершают минималистичный дизайн, больше похожий на произведение искусства, чем на устройство. 2,1-дюймовый ЖК-экран поддерживает мониторинг в режиме реального времени, анимированные изображения и персонализированный контент. Используйте его в качестве дополнительного дисплея для динамической обратной связи с системой и расширенной настройки. В серии MPG CORELIQUID P13 используются трубки водяного охлаждения из EPDM с нейлоновой оплеткой, которые обеспечивают устойчивость к высоким и низким температурам, коррозионную стойкость, отличную гибкость и устойчивость к старению. Такая конструкция не только уменьшает испарение охлаждающей жидкости, но и упрощает установку, избавляя игроков от необходимости сгибать и размещать трубки.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MPG CORELIQUID P13 360 MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
жидкостное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
3
Диаметр вентилятора, мм
120
Развернуть
Скорость вращения вентилятора
500-2050 об/мин
Уровень шума
30
Материал радиатора
алюминий, медь
Страна производитель
Китай
Описание
Премиальная серия MPG от MSI создана для геймеров, которым нужна высокая производительность и элегантный дизайн. Каждый продукт отличается передовой эстетикой и яркими цветами, отражая стремление MPG к исключительному дизайну. Благодаря оптимизированным конфигурациям MPG обеспечивает впечатляющий и мощный игровой процесс, задающий тренды. Водоблок с полностью изогнутой стеклянной крышкой вдохновлён плавными контурами капли воды — элегантной, невесомой и чистой. Все трубки и кабели скрыты внутри, обеспечивая целостность силуэта. Закруглённые крышки винтов завершают минималистичный дизайн, больше похожий на произведение искусства, чем на устройство. 2,1-дюймовый ЖК-экран поддерживает мониторинг в режиме реального времени, анимированные изображения и персонализированный контент. Используйте его в качестве дополнительного дисплея для динамической обратной связи с системой и расширенной настройки. В серии MPG CORELIQUID P13 используются трубки водяного охлаждения из EPDM с нейлоновой оплеткой, которые обеспечивают устойчивость к высоким и низким температурам, коррозионную стойкость, отличную гибкость и устойчивость к старению. Такая конструкция не только уменьшает испарение охлаждающей жидкости, но и упрощает установку, избавляя игроков от необходимости сгибать и размещать трубки.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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