Кулер для процессора водяной 350W FX360 TD S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM+3pin ARGB 3x12cm Fan черный ID-COOLING
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738909
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
45х18х17
Вес, кг.
2.3
Описание товара Кулер для процессора водяной 350W FX360 TD S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM+3pin ARGB 3x12cm Fan черный ID-COOLING
Кулер для процессора водяной 350W FX360 TD S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM+3pin ARGB 3x12cm Fan черный ID-COOLING
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Кулер для процессора водяной 350W FX360 TD S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM+3pin ARGB 3x12cm Fan черный ID-COOLING
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора водяной 350W FX360 TD S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM+3pin ARGB 3x12cm Fan черный ID-COOLING - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 350W FX360 TD S1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM+3pin ARGB 3x12cm Fan черный ID-COOLING