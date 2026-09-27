Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
В наличии
Код товара: 738906
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 740 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
42х17х16
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
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Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - купить по цене 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING