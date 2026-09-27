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Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб. 
Начислим 60 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
3 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Размеры в упаковке, см
42х17х16
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING

Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING

Отзывы о товаре Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Описание
Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора водяной 300W X240 PRO S2066/2011/1851/1700/1200/115X/AM5/AM4 4pin PWM 2x12cm Fan черный ID-COOLING - купить по цене 3740 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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