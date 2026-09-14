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Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING

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Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 890 руб. 
Начислим 79 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738896
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING
4 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
33.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х11
Вес, кг.
1.82

Описание товара Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING

Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 7 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена двумя 14-сантиметровыми вентиляторами с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.



Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 2066, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
цельное основание
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
2
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
300
Диаметр вентилятора, мм
140
Скорость вращения вентилятора
500-2000 об/мин
Уровень шума
33.5
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK поддерживает большинство устройств, в том числе Intel и AMD, и может обеспечить хорошую производительность охлаждения при низком уровне шума. Он имеет 7 тепловых трубок и алюминиевый радиатор. Конструкция дополнена двумя 14-сантиметровыми вентиляторами с автоматически регулируемой скоростью вращения до 2000 об/мин. Кулер для процессора ID-Cooling FROZN A720 BLACK легко устанавливается на различные сокеты и имеет высокую совместимость с памятью и другими компонентами, что делает его подходящим выбором для большинства сборок.


Теги товара: 140 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для процессора 300W S_MULTI 4pin PWM 2x14cm fan FROZN A720 BLACK ID-COOLING - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4890 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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