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Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 738846
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Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние, 738846

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Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 1
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Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 2
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Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 3
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Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14 Pro+
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2800x1272
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 1
  • Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 2
  • Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 3
  • Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
22 800 руб.  35 070 руб. 
Начислим 365 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738846
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние
22 800 руб. -35%
35 070 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, автомобильное ЗУ, скрепка
Линейка
Realme 14 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2800x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, смартфон , чехол , сим ключ Причина уценки : вскрыт, потертости нет блока и кабеля питания, снаружи поврежден слот для сим карты

Отзывы о товаре Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, автомобильное ЗУ, скрепка
Линейка
Realme 14 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2800x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, смартфон , чехол , сим ключ Причина уценки : вскрыт, потертости нет блока и кабеля питания, снаружи поврежден слот для сим карты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - стоимость товара 22800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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