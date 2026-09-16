Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние, 738846
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 14 Pro+
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2800x1272
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%22 800 руб. 35 070 руб.
В наличии
Код товара: 738846
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22 800 руб. -35%
35 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, автомобильное ЗУ, скрепка
Линейка
Realme 14 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2800x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, смартфон , чехол , сим ключ Причина уценки : вскрыт, потертости нет блока и кабеля питания, снаружи поврежден слот для сим карты
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
адаптер питания, автомобильное ЗУ, скрепка
Линейка
Realme 14 Pro+
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP68/IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.83
Разрешение экрана
2800x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+50+8
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, смартфон , чехол , сим ключ Причина уценки : вскрыт, потертости нет блока и кабеля питания, снаружи поврежден слот для сим карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Уцененный товар Смартфон Realme 14 Pro+ 8/256Gb Grey хорошее состояние - стоимость товара 22800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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