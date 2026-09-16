Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние, 738845
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%12 240 руб. 15 298 руб.
В наличии
Код товара: 738845
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
12 240 руб. -20%
15 298 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х3
Вес, г.
150
Описание товара Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости
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Бренд
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
внутриканальные
Тип подключения
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, кейс
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Поддержка Apt-X
нет
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
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Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
5
Время работы (с зарядным кейсом)
10
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, кейс , наушники , кабель, комплект накладок Причина уценки: вскрыты, потертости
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Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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Уцененный товар Наушники Beats Studio Buds Black MJ4X3CH/A хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 12240 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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