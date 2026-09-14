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Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR

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Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 1
Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 2
Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 3
Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 4
Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Пропускная способность
25600 Мб/сек
  • Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 1
  • Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 2
  • Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 3
  • Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 4
  • Память оперативная Kingston DDR4 8Gb 3200 RDIMM ECC KSM32RS8/8MR - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738842
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
28

Описание товара Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR

Серверная память Kingston с объёмом 8 Гб создаёт идеальный баланс между производительностью и стабильностью. Высокая тактовая частота 3200 МГц ускоряет обработку данных даже под серьёзной нагрузкой, а поддержка ECC защищает от ошибок и обеспечивает надежную работу в критически важных задачах. CAS Latency 22 способствует быстрой реакции системы. Форм-фактор DIMM упрощает установку в большинство серверных платформ, а низкое напряжение 1.2 В делает модуль экономичным на фоне стандартных решений. Выберите Kingston для надёжной и быстрой работы серверной техники.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Напряжение питания
1.2
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Страна производитель
Китай
Описание
Серверная память Kingston с объёмом 8 Гб создаёт идеальный баланс между производительностью и стабильностью. Высокая тактовая частота 3200 МГц ускоряет обработку данных даже под серьёзной нагрузкой, а поддержка ECC защищает от ошибок и обеспечивает надежную работу в критически важных задачах. CAS Latency 22 способствует быстрой реакции системы. Форм-фактор DIMM упрощает установку в большинство серверных платформ, а низкое напряжение 1.2 В делает модуль экономичным на фоне стандартных решений. Выберите Kingston для надёжной и быстрой работы серверной техники.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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