Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 870 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738842
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
28
Описание товара Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR
Серверная память Kingston с объёмом 8 Гб создаёт идеальный баланс между производительностью и стабильностью. Высокая тактовая частота 3200 МГц ускоряет обработку данных даже под серьёзной нагрузкой, а поддержка ECC защищает от ошибок и обеспечивает надежную работу в критически важных задачах. CAS Latency 22 способствует быстрой реакции системы. Форм-фактор DIMM упрощает установку в большинство серверных платформ, а низкое напряжение 1.2 В делает модуль экономичным на фоне стандартных решений. Выберите Kingston для надёжной и быстрой работы серверной техники.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
8 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
8 Гб
Тактовая частота
3200
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/сек
Напряжение питания
1.2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Серверная память Kingston с объёмом 8 Гб создаёт идеальный баланс между производительностью и стабильностью. Высокая тактовая частота 3200 МГц ускоряет обработку данных даже под серьёзной нагрузкой, а поддержка ECC защищает от ошибок и обеспечивает надежную работу в критически важных задачах. CAS Latency 22 способствует быстрой реакции системы. Форм-фактор DIMM упрощает установку в большинство серверных платформ, а низкое напряжение 1.2 В делает модуль экономичным на фоне стандартных решений. Выберите Kingston для надёжной и быстрой работы серверной техники.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 8GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 KSM32RS8/8MR