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Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA

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Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 1
Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 2
Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 3
Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 4
Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
PC5-44800 Мб/сек
  • Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 1
  • Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 2
  • Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 3
  • Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 4
  • Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738841
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Характеристики

Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
PC5-44800 Мб/сек
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50

Описание товара Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA

Оперативная память Kingston DDR5 с поддержкой ECC подойдёт для построения серверов нового уровня надёжности и производительности. Объём одного модуля — 32 Гб: легко справится с ресурсоёмкими задачами и обеспечит стабильную работу даже при высокой нагрузке. Тактовая частота 5600 МГц — для действительно быстрой обработки данных. CAS Latency 46 указывает на сбалансированную работу при таких скоростях. DIMM-формат позволит установить модуль в стандартные серверные слоты, а низкое рабочее напряжение 1.1 В делает память энергоэффективной.

Отзывы о товаре Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
PC5-44800 Мб/сек
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Оперативная память Kingston DDR5 с поддержкой ECC подойдёт для построения серверов нового уровня надёжности и производительности. Объём одного модуля — 32 Гб: легко справится с ресурсоёмкими задачами и обеспечит стабильную работу даже при высокой нагрузке. Тактовая частота 5600 МГц — для действительно быстрой обработки данных. CAS Latency 46 указывает на сбалансированную работу при таких скоростях. DIMM-формат позволит установить модуль в стандартные серверные слоты, а низкое рабочее напряжение 1.1 В делает память энергоэффективной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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