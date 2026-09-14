Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
PC5-44800 Мб/сек
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
158 230 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738841
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Характеристики
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
PC5-44800 Мб/сек
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA
Оперативная память Kingston DDR5 с поддержкой ECC подойдёт для построения серверов нового уровня надёжности и производительности. Объём одного модуля — 32 Гб: легко справится с ресурсоёмкими задачами и обеспечит стабильную работу даже при высокой нагрузке. Тактовая частота 5600 МГц — для действительно быстрой обработки данных. CAS Latency 46 указывает на сбалансированную работу при таких скоростях. DIMM-формат позволит установить модуль в стандартные серверные слоты, а низкое рабочее напряжение 1.1 В делает память энергоэффективной.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Kingston
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
5600
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
PC5-44800 Мб/сек
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Оперативная память Kingston DDR5 с поддержкой ECC подойдёт для построения серверов нового уровня надёжности и производительности. Объём одного модуля — 32 Гб: легко справится с ресурсоёмкими задачами и обеспечит стабильную работу даже при высокой нагрузке. Тактовая частота 5600 МГц — для действительно быстрой обработки данных. CAS Latency 46 указывает на сбалансированную работу при таких скоростях. DIMM-формат позволит установить модуль в стандартные серверные слоты, а низкое рабочее напряжение 1.1 В делает память энергоэффективной.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Kingston 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 KSM56R46BD8-32HA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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