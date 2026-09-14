Top.Mail.Ru
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Hynix DDR5 64Gb 5600 RDIMM ECC HMCG94AGBRA628N
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
394 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738838
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
23

Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N

Память для серверов Hynix создана для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Форм-фактор DIMM обеспечивает отличную совместимость с современными серверными решениями. Благодаря объему 64 Гб один модуль отлично справится с ресурсоемкими задачами и большими потоками данных. Тип памяти DDR5 и частота 5600 МГц гарантируют невероятную скорость обработки, помогая серверу оставаться быстрым даже при максимальной нагрузке. Низкое напряжение 1.1 В снижает энергопотребление, а CAS Latency 46 поддерживает стабильную работу при высоких скоростях. Такой модуль станет отличной базой для масштабирования серверной инфраструктуры.

Отзывы о товаре Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
5600
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Память для серверов Hynix создана для тех, кто ценит высокую производительность и надежность. Форм-фактор DIMM обеспечивает отличную совместимость с современными серверными решениями. Благодаря объему 64 Гб один модуль отлично справится с ресурсоемкими задачами и большими потоками данных. Тип памяти DDR5 и частота 5600 МГц гарантируют невероятную скорость обработки, помогая серверу оставаться быстрым даже при максимальной нагрузке. Низкое напряжение 1.1 В снижает энергопотребление, а CAS Latency 46 поддерживает стабильную работу при высоких скоростях. Такой модуль станет отличной базой для масштабирования серверной инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 HMCG94AGBRA628N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...