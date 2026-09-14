Оперативная память Hynix 16GB UDIMM ECC DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG78MEBEA081N
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Суммарный объем памяти всего комплекта
16 Гб
Тактовая частота
4800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738833
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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Суммарный объем памяти всего комплекта
16 Гб
Тактовая частота
4800
CAS Latency (CL)
40
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
25
Описание товара Оперативная память Hynix 16GB UDIMM ECC DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG78MEBEA081N
Модуль памяти для серверов Hynix на 16 ГБ обеспечивает плавную работу даже при интенсивных нагрузках за счёт высокой тактовой частоты 4800 МГц. Современный стандарт DDR5 открывает новые возможности для быстрого обмена данными, а напряжение питания 1.1 В делает модуль энергоэффективным и экономичным. CAS Latency (CL) 40 способствует стабильной и надёжной работе в критически важных задачах. Универсальный форм-фактор DIMM отлично подходит для большинства серверных решений.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Суммарный объем памяти всего комплекта
16 Гб
Тактовая частота
4800
CAS Latency (CL)
40
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Модуль памяти для серверов Hynix на 16 ГБ обеспечивает плавную работу даже при интенсивных нагрузках за счёт высокой тактовой частоты 4800 МГц. Современный стандарт DDR5 открывает новые возможности для быстрого обмена данными, а напряжение питания 1.1 В делает модуль энергоэффективным и экономичным. CAS Latency (CL) 40 способствует стабильной и надёжной работе в критически важных задачах. Универсальный форм-фактор DIMM отлично подходит для большинства серверных решений.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Hynix 16GB UDIMM ECC DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG78MEBEA081N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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