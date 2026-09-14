Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA109N
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Пропускная способность
38400 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
394 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738831
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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA109N
Серверная память Hynix на базе современного типа DDR5 – это ответ на требования высокой производительности. Один модуль форм-фактора DIMM с внушительным объёмом 64 Гб позволит справляться с самыми ресурсоёмкими задачами, открывая новые возможности для масштабирования и стабильной работы систем. CAS Latency 40 обеспечивает уверенное сочетание быстродействия и энергоэффективности. Низкое напряжение 1.1 В дополнительно снижает тепловыделение и потребление энергии, что особенно важно для круглосуточной эксплуатации в серверных стойках.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
CAS Latency (CL)
40
Пропускная способность
38400 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Серверная память Hynix на базе современного типа DDR5 – это ответ на требования высокой производительности. Один модуль форм-фактора DIMM с внушительным объёмом 64 Гб позволит справляться с самыми ресурсоёмкими задачами, открывая новые возможности для масштабирования и стабильной работы систем. CAS Latency 40 обеспечивает уверенное сочетание быстродействия и энергоэффективности. Низкое напряжение 1.1 В дополнительно снижает тепловыделение и потребление энергии, что особенно важно для круглосуточной эксплуатации в серверных стойках.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 HMCG94MEBRA109N - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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