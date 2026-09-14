Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 HMAA8GR7CJR4N-XNT8
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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
320
Пропускная способность
25600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
231 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738830
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Характеристики
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
320
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30
Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 HMAA8GR7CJR4N-XNT8
Память для серверов Hynix на 64 Гб создана для обработки внушительных объёмов данных. Благодаря поддержке ECC ваши вычисления будут защищены от случайных ошибок, что особенно важно для стабильной работы серверных систем. Тип DDR4 и форм-фактор DIMM обеспечивают совместимость с современными платформами, а частота в 320 МГц подойдёт для задач, где на первом месте — надёжность и энергоэффективность. CAS Latency 22 и напряжение 1.2 В делают этот модуль оптимальным выбором для проектов, которым важна стабильная и экономичная работа.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Hynix
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR4
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
320
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600
Напряжение питания
1.2
Страна производитель
Китай
Память для серверов Hynix на 64 Гб создана для обработки внушительных объёмов данных. Благодаря поддержке ECC ваши вычисления будут защищены от случайных ошибок, что особенно важно для стабильной работы серверных систем. Тип DDR4 и форм-фактор DIMM обеспечивают совместимость с современными платформами, а частота в 320 МГц подойдёт для задач, где на первом месте — надёжность и энергоэффективность. CAS Latency 22 и напряжение 1.2 В делают этот модуль оптимальным выбором для проектов, которым важна стабильная и экономичная работа.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 HMAA8GR7CJR4N-XNT8 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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