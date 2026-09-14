Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 HMAA8GR7CJR4N-XN
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Характеристики
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
3200
Пропускная способность
25600 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
231 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738828
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Характеристики
Бренд
Hynix
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
3200
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/с
Напряжение питания
1.2
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 HMAA8GR7CJR4N-XN
Серверная память Hynix — оптимальное решение для высоконагруженных систем. Модуль на 64 Гб стандарта DDR-4 с тактовой частотой 3200 МГц обеспечивает скорость обработки данных и стабильную работу даже при серьёзных нагрузках. Поддержка ECC гарантирует автоматическое исправление ошибок, а низкое напряжение 1.2 В делает память более экономичной. Форм-фактор DIMM подходит для большинства современных серверов. Эта память идеально подойдёт для задач, где важны надёжность и производительность.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Hynix
Тип памяти
DDR4
Объем одного модуля
64 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
3200
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
22
Пропускная способность
25600 Мб/с
Напряжение питания
1.2
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Серверная память Hynix — оптимальное решение для высоконагруженных систем. Модуль на 64 Гб стандарта DDR-4 с тактовой частотой 3200 МГц обеспечивает скорость обработки данных и стабильную работу даже при серьёзных нагрузках. Поддержка ECC гарантирует автоматическое исправление ошибок, а низкое напряжение 1.2 В делает память более экономичной. Форм-фактор DIMM подходит для большинства современных серверов. Эта память идеально подойдёт для задач, где важны надёжность и производительность.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Hynix 64GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 HMAA8GR7CJR4N-XN - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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