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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3EB2-CCPKF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3EB2-CCPKF

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Память оперативная Samsung DDR5 32Gb 6400 RDIMM ECC M321R4GA3EB2-CCPKF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
6400
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
215 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738826
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3EB2-CCPKF

Откройте новые возможности для серверов с модулем памяти Samsung DDR5. Высокая тактовая частота 6400 МГц обеспечивает молниеносную обработку данных даже под нагрузкой. Объём 32 Гб на одном модуле позволит справиться с ресурсоёмкими задачами и эффективной виртуализацией. Поддержка ECC гарантирует стабильную работу и защиту от критических сбоев. Форм-фактор DIMM подходит для стандартных серверных систем, а пониженное напряжение питания 1.1 В делает модуль энергоэффективным даже при интенсивном использовании. CAS Latency 52 сбалансирована для уверенной производительности и надёжности.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3EB2-CCPKF




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
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Страна производитель
Китай
Описание
Откройте новые возможности для серверов с модулем памяти Samsung DDR5. Высокая тактовая частота 6400 МГц обеспечивает молниеносную обработку данных даже под нагрузкой. Объём 32 Гб на одном модуле позволит справиться с ресурсоёмкими задачами и эффективной виртуализацией. Поддержка ECC гарантирует стабильную работу и защиту от критических сбоев. Форм-фактор DIMM подходит для стандартных серверных систем, а пониженное напряжение питания 1.1 В делает модуль энергоэффективным даже при интенсивном использовании. CAS Latency 52 сбалансирована для уверенной производительности и надёжности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3EB2-CCPKF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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