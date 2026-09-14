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Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
5600
Пропускная способность
44800 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738822
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Описание товара Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY
Сверхбыстрая серверная память Samsung на 128 Гб позволит раскрыть потенциал самых ресурсоёмких задач. Использование типа DDR5 и внушительной тактовой частоты 5600 МГц гарантирует мгновенный отклик даже при обработке больших потоков данных. Форм-фактор DIMM легко интегрируется в современные серверные платформы. Поддержка ECC обеспечивает надёжность работы и защиту от ошибок, что крайне важно для критичных вычислений. При всём этом модуль работает при низком напряжении 1.1 В, экономя энергопотребление вашего центра обработки данных. Высокая ёмкость — оптимальный выбор для крупных баз данных, виртуализации и задач, где важна стабильность и производительность.
Сверхбыстрая серверная память Samsung на 128 Гб позволит раскрыть потенциал самых ресурсоёмких задач. Использование типа DDR5 и внушительной тактовой частоты 5600 МГц гарантирует мгновенный отклик даже при обработке больших потоков данных. Форм-фактор DIMM легко интегрируется в современные серверные платформы. Поддержка ECC обеспечивает надёжность работы и защиту от ошибок, что крайне важно для критичных вычислений. При всём этом модуль работает при низком напряжении 1.1 В, экономя энергопотребление вашего центра обработки данных. Высокая ёмкость — оптимальный выбор для крупных баз данных, виртуализации и задач, где важна стабильность и производительность.
Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321RAJA0MB0-CWMNY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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