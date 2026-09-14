Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0EB2-CCP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
6400
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
306 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738821
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0EB2-CCP
Серверная память Samsung DDR5 — это надежное решение для большого объёма данных. Каждый модуль на 64 Гб позволит легко масштабировать инфраструктуру, делая ваш сервер по-настоящему вместительным. Высокая тактовая частота 6400 МГц значительно ускоряет обработку задач, а поддержка ECC обеспечивает стабильность работы без сбоев. При этом память энергосберегающая — напряжение всего 1.1 В, что особенно актуально для круглосуточных серверов. Форм-фактор DIMM идеально подходит для совместимых серверных платформ, а CAS Latency 52 гарантирует своевременный отклик даже в пиковые периоды нагрузки.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Суммарный объем памяти всего комплекта
64 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Серверная память Samsung DDR5 — это надежное решение для большого объёма данных. Каждый модуль на 64 Гб позволит легко масштабировать инфраструктуру, делая ваш сервер по-настоящему вместительным. Высокая тактовая частота 6400 МГц значительно ускоряет обработку задач, а поддержка ECC обеспечивает стабильность работы без сбоев. При этом память энергосберегающая — напряжение всего 1.1 В, что особенно актуально для круглосуточных серверов. Форм-фактор DIMM идеально подходит для совместимых серверных платформ, а CAS Latency 52 гарантирует своевременный отклик даже в пиковые периоды нагрузки.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0EB2-CCP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R8GA0EB2-CCP