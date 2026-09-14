Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3PB2-CCPWF
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
6400
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
196 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738820
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
200
Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3PB2-CCPWF
Серверная память Samsung DDR5 с форм-фактором DIMM — это современное решение для требовательных задач. Объём одного модуля 32 Гб позволяет масштабировать ресурсы для обработки больших массивов данных. Высокая тактовая частота 6400 МГц обеспечивает быструю передачу данных и ускоряет выполнение рабочих процессов. Низкое напряжение питания 1.1 вольт делает модуль более экономичным. Технология ECC помогает защитить данные от сбоев, поддерживая надёжную работу сервера. CAS Latency (CL) 52 подходит для многих серверных сценариев, где на первом месте стоит стабильность и производительность.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
32 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Тактовая частота
6400
Поддержка ECC
да
CAS Latency (CL)
52
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Развернуть
Страна производитель
Китай
Серверная память Samsung DDR5 с форм-фактором DIMM — это современное решение для требовательных задач. Объём одного модуля 32 Гб позволяет масштабировать ресурсы для обработки больших массивов данных. Высокая тактовая частота 6400 МГц обеспечивает быструю передачу данных и ускоряет выполнение рабочих процессов. Низкое напряжение питания 1.1 вольт делает модуль более экономичным. Технология ECC помогает защитить данные от сбоев, поддерживая надёжную работу сервера. CAS Latency (CL) 52 подходит для многих серверных сценариев, где на первом месте стоит стабильность и производительность.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3PB2-CCPWF - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321R4GA3PB2-CCPWF