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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 M321R4GA3PB0-CWMKJ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 M321R4GA3PB0-CWMKJ

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Память оперативная Samsung DDR5 32Gb 5600 RDIMM ECC M321R4GA3PB0-CWMKJ - фото 1
Память оперативная Samsung DDR5 32Gb 5600 RDIMM ECC M321R4GA3PB0-CWMKJ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
Пропускная способность
44800 Мб/с
  • Память оперативная Samsung DDR5 32Gb 5600 RDIMM ECC M321R4GA3PB0-CWMKJ - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR5 32Gb 5600 RDIMM ECC M321R4GA3PB0-CWMKJ - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
161 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738819
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Характеристики

Бренд
Samsung
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
30

Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 M321R4GA3PB0-CWMKJ

Samsung M321R4GA3PB0-CWMKJ - модуль серверной оперативной памяти. Включает регистр для улучшения тактовых сигналов, команд и сигналов управления. Исправление ошибок доступно за счет добавления 8-битных сигналов четности. Поддерживает организацию x4/x8 / до 2 рангов на DIMM и конфигурацию 2DPC.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 M321R4GA3PB0-CWMKJ




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Характеристики
Бренд
Samsung
Суммарный объем памяти всего комплекта
32 Гб
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
44800 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung M321R4GA3PB0-CWMKJ - модуль серверной оперативной памяти. Включает регистр для улучшения тактовых сигналов, команд и сигналов управления. Исправление ошибок доступно за счет добавления 8-битных сигналов четности. Поддерживает организацию x4/x8 / до 2 рангов на DIMM и конфигурацию 2DPC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V CL46 M321R4GA3PB0-CWMKJ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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