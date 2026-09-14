Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0PB0-CWM
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Характеристики
Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 5600MHz 1.1V M321R8GA0PB0-CWM
Память для серверов Samsung — это мощное решение для современных корпоративных задач. Один модуль на 64 Гб позволит уместить обширные объёмы данных, а высокая частота 5600 МГц обеспечит стремительный обмен информацией и отличную производительность под нагрузкой. Благодаря поддержке ECC данные защищены от случайных ошибок, что особенно ценно для критически важных серверных приложений. Низкое напряжение 1.1 вольта делает модуль более экономичным, а форм-фактор DIMM гарантирует стандартное подключение к серверной материнской плате. Использование памяти нового поколения DDR5 открывает возможности для увеличения скорости работы и стабильности даже при интенсивной эксплуатации.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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