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Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY

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Память оперативная Samsung DDR4 16Gb 3200 RDIMM ECC M393A2K40EB3-CWEGY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738814
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Характеристики

Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY

Серверная память Samsung DDR4 объёмом 16 ГБ обеспечивает высокую скорость и стабильную работу ваших систем. Частота в 3200 МГц гарантирует быстрый отклик для ресурсоёмких задач. Поддержка ECC позволяет автоматически исправлять ошибки, что особенно важно для серверных приложений, где надёжность стоит на первом месте. Форм-фактор DIMM делает эту планку универсальным решением для большинства серверов. Энергоэффективность достигается за счёт низкого напряжения питания — всего 1.2 В, а низкая задержка CAS Latency 22 помогает быстрее обрабатывать данные.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY




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Характеристики
Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная память Samsung DDR4 объёмом 16 ГБ обеспечивает высокую скорость и стабильную работу ваших систем. Частота в 3200 МГц гарантирует быстрый отклик для ресурсоёмких задач. Поддержка ECC позволяет автоматически исправлять ошибки, что особенно важно для серверных приложений, где надёжность стоит на первом месте. Форм-фактор DIMM делает эту планку универсальным решением для большинства серверов. Энергоэффективность достигается за счёт низкого напряжения питания — всего 1.2 В, а низкая задержка CAS Latency 22 помогает быстрее обрабатывать данные.
Самовывоз
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Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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