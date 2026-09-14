Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738814
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Характеристики
Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY
Серверная память Samsung DDR4 объёмом 16 ГБ обеспечивает высокую скорость и стабильную работу ваших систем. Частота в 3200 МГц гарантирует быстрый отклик для ресурсоёмких задач. Поддержка ECC позволяет автоматически исправлять ошибки, что особенно важно для серверных приложений, где надёжность стоит на первом месте. Форм-фактор DIMM делает эту планку универсальным решением для большинства серверов. Энергоэффективность достигается за счёт низкого напряжения питания — всего 1.2 В, а низкая задержка CAS Latency 22 помогает быстрее обрабатывать данные.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Samsung
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
16 ГБ
Страна производитель
Китай
Серверная память Samsung DDR4 объёмом 16 ГБ обеспечивает высокую скорость и стабильную работу ваших систем. Частота в 3200 МГц гарантирует быстрый отклик для ресурсоёмких задач. Поддержка ECC позволяет автоматически исправлять ошибки, что особенно важно для серверных приложений, где надёжность стоит на первом месте. Форм-фактор DIMM делает эту планку универсальным решением для большинства серверов. Энергоэффективность достигается за счёт низкого напряжения питания — всего 1.2 В, а низкая задержка CAS Latency 22 помогает быстрее обрабатывать данные.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWEGY - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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