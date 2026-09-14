Top.Mail.Ru
Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Память оперативная Samsung DDR5 128Gb 6400 RDIMM ECC M321RAJA0MB2-CCPKC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
3200
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
574 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738812
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC

Серверная память Samsung на 128 Гб создана для работы без сбоев и максимальной эффективности. Благодаря поддержке ECC ваши данные защищены от ошибок, что особенно важно для корпоративных задач и критически важных вычислений. Современный стандарт DDR5 и высокая частота 3200 МГц гарантируют молниеносную обработку любых рабочих процессов. CAS Latency 46 и форм-фактор DIMM позволяют легко интегрировать модуль в современную серверную систему, а низкое энергопотребление 1.1 В делает решение ещё более экономичным.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание
Серверная память Samsung на 128 Гб создана для работы без сбоев и максимальной эффективности. Благодаря поддержке ECC ваши данные защищены от ошибок, что особенно важно для корпоративных задач и критически важных вычислений. Современный стандарт DDR5 и высокая частота 3200 МГц гарантируют молниеносную обработку любых рабочих процессов. CAS Latency 46 и форм-фактор DIMM позволяют легко интегрировать модуль в современную серверную систему, а низкое энергопотребление 1.1 В делает решение ещё более экономичным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...