Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
3200
Пропускная способность
51200 Мб/с
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
574 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738812
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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC
Серверная память Samsung на 128 Гб создана для работы без сбоев и максимальной эффективности. Благодаря поддержке ECC ваши данные защищены от ошибок, что особенно важно для корпоративных задач и критически важных вычислений. Современный стандарт DDR5 и высокая частота 3200 МГц гарантируют молниеносную обработку любых рабочих процессов. CAS Latency 46 и форм-фактор DIMM позволяют легко интегрировать модуль в современную серверную систему, а низкое энергопотребление 1.1 В делает решение ещё более экономичным.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Количество в упаковке
1 шт.
Объем одного модуля
128 Гб
Суммарный объем памяти всего комплекта
128 Гб
Тактовая частота
3200
CAS Latency (CL)
46
Пропускная способность
51200 Мб/с
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Серверная память Samsung на 128 Гб создана для работы без сбоев и максимальной эффективности. Благодаря поддержке ECC ваши данные защищены от ошибок, что особенно важно для корпоративных задач и критически важных вычислений. Современный стандарт DDR5 и высокая частота 3200 МГц гарантируют молниеносную обработку любых рабочих процессов. CAS Latency 46 и форм-фактор DIMM позволяют легко интегрировать модуль в современную серверную систему, а низкое энергопотребление 1.1 В делает решение ещё более экономичным.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 128GB RDIMM DDR5 6400MHz 1.1V M321RAJA0MB2-CCPKC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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