Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние , 738804
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%8 900 руб. 10 230 руб.
В наличии
Код товара: 738804
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
8 900 руб. -13%
10 230 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х15х10
Вес, кг.
4.1
Описание товара Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , колонки , кабель , документы Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Компьютерные колонки
Количество колонок в комплекте
2
Материал корпуса колонок
пластик
Питание
от сети
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитов
пластик
Материал корпуса сабвуфера
пластик
Разъем для наушников
mini jack 3.5 мм
Входы
линейный вход minijack
Тип акустической системы
2.0
Суммарная мощность
32
Мощность фронтальных колонок
16
Развернуть
Страна производитель
Китай
Внешний вид: отличное состояние Комплектность : коробка , колонки , кабель , документы Причина уценки : повреждена коробка
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары, с сабвуфером
Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 8900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Колонки Creative GigaWorks T40 series II 2.0 черный 32Вт отличное состояние