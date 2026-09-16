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Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893)

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Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 1
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 2
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 3
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 4
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 5
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 6
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 7
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 8
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 9
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 10
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 11
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 12
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 13
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 14
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 15
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 16
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 1
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 2
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 3
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 4
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 5
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 6
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 7
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 8
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 9
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 10
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 11
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 12
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 13
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 14
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 15
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 16
  • Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738800
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893)
800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Общая длина
170
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
200

Описание товара Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893)

Нож Gross 78893 длиной 170 мм, с обрезиненным ABS-корпусом, выдвижным сегментированным лезвием шириной 18 мм из стали SK-5 и металлической направляющей, с 5 лезвиями, предназначен для профессионального использования в ходе ремонтно-монтажных работ. Пригодится также для решения бытовых задач. Нож легко режет бумагу, картон, кожу, поможет раскроить линолеум или обои. Благодаря металлической направляющей инструмент не сломается даже при работах со значительным усилием.

Преимущества

  • Износостойкость — лезвие из высококачественной японской стали SK-5 толщиной 0,6 мм долго сохраняет режущую способность.
  • Долговечность — корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, поэтому инструмент устойчив к механическим воздействиям.
  • Высокий рабочий ресурс — когда сегмент затупится, его достаточно отломить, после чего работу можно продолжать.
  • Продуманная конструкция — благодаря рифленому упору для большого пальца лезвие легко выдвигается и задвигается.
  • Эргономичность — резиновые вставки под пальцы на корпусе обеспечивают удобный хват и препятствуют выскальзыванию инструмента из руки.
  • Расходники в комплекте — к ножу прилагается 5 запасных лезвий, которых хватит надолго.



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Отзывы о товаре Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Материал лезвия
нержавеющая сталь
Материал рукояти
пластик
Общая длина
170
Страна производитель
Германия
Описание

Нож Gross 78893 длиной 170 мм, с обрезиненным ABS-корпусом, выдвижным сегментированным лезвием шириной 18 мм из стали SK-5 и металлической направляющей, с 5 лезвиями, предназначен для профессионального использования в ходе ремонтно-монтажных работ. Пригодится также для решения бытовых задач. Нож легко режет бумагу, картон, кожу, поможет раскроить линолеум или обои. Благодаря металлической направляющей инструмент не сломается даже при работах со значительным усилием.

Преимущества

  • Износостойкость — лезвие из высококачественной японской стали SK-5 толщиной 0,6 мм долго сохраняет режущую способность.
  • Долговечность — корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, поэтому инструмент устойчив к механическим воздействиям.
  • Высокий рабочий ресурс — когда сегмент затупится, его достаточно отломить, после чего работу можно продолжать.
  • Продуманная конструкция — благодаря рифленому упору для большого пальца лезвие легко выдвигается и задвигается.
  • Эргономичность — резиновые вставки под пальцы на корпусе обеспечивают удобный хват и препятствуют выскальзыванию инструмента из руки.
  • Расходники в комплекте — к ножу прилагается 5 запасных лезвий, которых хватит надолго.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Нож GROSS 170 мм, лезвие 18 мм (SK-5), метал. напр-щая, 5 лезвий (78893) - стоимость товара 800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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