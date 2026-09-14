Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001)
Серебристый ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма идеально подойдёт для работы и учёбы — большой экран с матрицей IPS и разрешением 1920x1080 подарит яркое и чёткое изображение, а комфортная частота обновления 60 Гц обеспечит плавную работу интерфейса. Сердце устройства — процессор Intel Core i3 с частотой 1,9 ГГц, отличающееся стабильностью и экономичным потреблением энергии. Оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб позволяет легко работать с офисными программами и интернет-браузером без подтормаживаний. Предустановленная Windows 11 Home открывает доступ ко всем современным функциям и удобному интерфейсу. Стильный и элегантный дизайн подчёркивает современный образ владельца.
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Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001)