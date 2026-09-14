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Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001)

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Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 1
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 2
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 3
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 4
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 5
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 6
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 7
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 8
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 9
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 10
Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Acer Aspire Go 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
128 Гб
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 1
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 2
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 3
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 4
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 5
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 6
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 7
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 8
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 9
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 10
  • Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6&quot; FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
37 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738797
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Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х10
Вес, кг.
3

Описание товара Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001)

Серебристый ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма идеально подойдёт для работы и учёбы — большой экран с матрицей IPS и разрешением 1920x1080 подарит яркое и чёткое изображение, а комфортная частота обновления 60 Гц обеспечит плавную работу интерфейса. Сердце устройства — процессор Intel Core i3 с частотой 1,9 ГГц, отличающееся стабильностью и экономичным потреблением энергии. Оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб позволяет легко работать с офисными программами и интернет-браузером без подтормаживаний. Предустановленная Windows 11 Home открывает доступ ко всем современным функциям и удобному интерфейсу. Стильный и элегантный дизайн подчёркивает современный образ владельца.

Отзывы о товаре Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Acer Aspire Go 15
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
N355
Частота процессора, ГГц
1.9
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
128 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Серебристый ноутбук Acer с диагональю экрана 15,6 дюйма идеально подойдёт для работы и учёбы — большой экран с матрицей IPS и разрешением 1920x1080 подарит яркое и чёткое изображение, а комфортная частота обновления 60 Гц обеспечит плавную работу интерфейса. Сердце устройства — процессор Intel Core i3 с частотой 1,9 ГГц, отличающееся стабильностью и экономичным потреблением энергии. Оперативная память DDR5 объёмом 8 Гб позволяет легко работать с офисными программами и интернет-браузером без подтормаживаний. Предустановленная Windows 11 Home открывает доступ ко всем современным функциям и удобному интерфейсу. Стильный и элегантный дизайн подчёркивает современный образ владельца.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Acer Aspire Go 15 AG15-32P-39R2 15.6" FHD IPS Core 3 N355 8GB/128GB UFS Win11 Home silver (NX. JJLAA.001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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