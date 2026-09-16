Top.Mail.Ru
Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 738794
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние , 738794

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 1
Уценка
Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 2
Уценка
Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 3
Уценка
Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Ящик-органайзер для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
2
  • Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 1
  • Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 2
  • Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 3
  • Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%
2 490 руб.  6 220 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738794
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние
2 490 руб. -60%
6 220 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик-органайзер для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
2
Габаритные размеры), см
567x314x245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х31х24
Вес, кг.
3.52

Описание товара Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : ящик Причина уценки : отломан один механизм открытия крышки , потертости , следы скотча на верхней крышке



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик-органайзер для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
2
Габаритные размеры), см
567x314x245
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : ящик Причина уценки : отломан один механизм открытия крышки , потертости , следы скотча на верхней крышке


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - по цене 2490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...