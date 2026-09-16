Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние , 738794
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Ящик-органайзер для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-60%2 490 руб. 6 220 руб.
В наличии
Код товара: 738794
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 490 руб. -60%
6 220 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик-органайзер для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
2
Габаритные размеры), см
567x314x245
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х31х24
Вес, кг.
3.52
Описание товара Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : ящик Причина уценки : отломан один механизм открытия крышки , потертости , следы скотча на верхней крышке
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик-органайзер для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
2
Габаритные размеры), см
567x314x245
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : ящик Причина уценки : отломан один механизм открытия крышки , потертости , следы скотча на верхней крышке
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Уцененный товар Ящик-органайзер для инструмента Зубр Профессионал Комбо-22 38138-22 z01 хорошее состояние - по цене 2490 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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