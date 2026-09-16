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Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 738793
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Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние , 738793

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Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 1
Уценка
Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 2
Уценка
Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 3
Уценка
Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Ulefone Armor Pad 3 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.36
Операционная система
Android
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Тыловая камера, МП
16 + 5 + 2 Mpx
  • Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 1
  • Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 2
  • Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 3
  • Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
13 010 руб.  18 590 руб. 
Начислим 209 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738793
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние
13 010 руб. -30%
18 590 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ulefone
Тип товара
Планшеты
Линейка
Ulefone Armor Pad 3 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.36
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
32
Тыловая камера, МП
16 + 5 + 2 Mpx
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Емкость аккумулятора
33280
Габариты (ВxГxШ), мм
261.7x21.2x166.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х13
Вес, г.
560

Описание товара Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, планшет , кабель з\у, блок Причина уценки : потертости , вскрыт



Теги товара: На Android, 128 Гб

Отзывы о товаре Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Ulefone
Тип товара
Планшеты
Линейка
Ulefone Armor Pad 3 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
10.36
Операционная система
Android
Частота процессора, МГц
2
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
32
Развернуть
Тыловая камера, МП
16 + 5 + 2 Mpx
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, GPS
Емкость аккумулятора
33280
Габариты (ВxГxШ), мм
261.7x21.2x166.8
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка, документы, планшет , кабель з\у, блок Причина уценки : потертости , вскрыт


Теги товара: На Android, 128 Гб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Планшет Ulefone Armor Pad Pro 8/128Gb Black хорошее состояние - купить по цене 13010 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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