Уцененный товар Настольная игра Покорение Марса. Большая коробка (база) (Lavka) /3 хорошее состояние , 738790
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, для двоих
Возраст от
12 лет
Количество игроков
от 1 до 5
Время партии
120-180 минут
Материал
бумага, картон, пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%5 520 руб. 7 880 руб.
В наличии
Код товара: 738790
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5 520 руб. -30%
7 880 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, для двоих
Возраст от
12 лет
Количество игроков
от 1 до 5
Время партии
120-180 минут
Комплектация
11 особых жетонов и 3 карты соответствующих проектов на замену, 24 жетона городов ( по 4 жетона каждого из 6 видов), 9 жетонов океанов, 40 жетонов озеленения (по 8 жетонов каждого из 5 видов), 5 маркеров, 18 Разделителей, 2 лотка для кубиков ресурсов, 1 коробка для карт проектов, 2 лотка с крышками для миниатюр, 1 органайзер для базовой игры, 1 органайзер для дополнений, 1 коробка для карт корпораций и пролога, 5 коробок для кубиков игроков.
Материал
бумага, картон, пластик
Размеры в упаковке, см
30х20х3
Вес, г.
350
Описание товара Уцененный товар Настольная игра Покорение Марса. Большая коробка (база) (Lavka) /3 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : 11 особых жетонов и 3 карты соответствующих проектов на замену, 24 жетона городов ( по 4 жетона каждого из 6 видов), 9 жетонов океанов, 40 жетонов озеленения (по 8 жетонов каждого из 5 видов), 18 Разделителей, 2 лотка для кубиков ресурсов, 1 коробка для карт проектов, 2 лотка с крышками для миниатюр, 1 органайзер для базовой игры, 1 органайзер для дополнений, 1 коробка для карт корпораций и пролога, 5 коробок для кубиков игроков. Причина уценки : вскрыта , отсутствует 5 маркеров .
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
для вечеринки, для двоих
Возраст от
12 лет
Количество игроков
от 1 до 5
Время партии
120-180 минут
Комплектация
11 особых жетонов и 3 карты соответствующих проектов на замену, 24 жетона городов ( по 4 жетона каждого из 6 видов), 9 жетонов океанов, 40 жетонов озеленения (по 8 жетонов каждого из 5 видов), 5 маркеров, 18 Разделителей, 2 лотка для кубиков ресурсов, 1 коробка для карт проектов, 2 лотка с крышками для миниатюр, 1 органайзер для базовой игры, 1 органайзер для дополнений, 1 коробка для карт корпораций и пролога, 5 коробок для кубиков игроков.
Материал
бумага, картон, пластик
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : 11 особых жетонов и 3 карты соответствующих проектов на замену, 24 жетона городов ( по 4 жетона каждого из 6 видов), 9 жетонов океанов, 40 жетонов озеленения (по 8 жетонов каждого из 5 видов), 18 Разделителей, 2 лотка для кубиков ресурсов, 1 коробка для карт проектов, 2 лотка с крышками для миниатюр, 1 органайзер для базовой игры, 1 органайзер для дополнений, 1 коробка для карт корпораций и пролога, 5 коробок для кубиков игроков. Причина уценки : вскрыта , отсутствует 5 маркеров .
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Уцененный товар Настольная игра Покорение Марса. Большая коробка (база) (Lavka) /3 хорошее состояние - купить по цене 5520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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