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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый

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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 
Начислим 71 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738773
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый
3 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
16.4

Описание товара Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый




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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
омедненный алюминий
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель Cablexpert UPC-5004E-SOL, UTP, кат.5е, 305м, серый - по цене 3300 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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