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Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный

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Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото 1
Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото 2
Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото 1
  • Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото 2
  • Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738769
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный

4-парная витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT изготовлена с применением одножильного медного проводника. Кабель относится к типу SFTP: это значит, что кабель защищен не только двойным экраном из алюминиевой фольги, но и прочной проволочной оплеткой. Модель можно использовать для прокладки вне помещений. Кабель отличается значительной долговечностью и безупречной стойкостью к атмосферным воздействиям любого рода. Витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT относится к категории 5e. Кабель можно использовать для 100-мегабитных и гигабитных сетей. Витая пара поставляется на катушке, изготовленной с применением фанеры. Длина кабеля стандартна: она равна 305 м. Изоляция кабеля имеет традиционный для кабеля этого класса черный цвет.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
4-парная витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT изготовлена с применением одножильного медного проводника. Кабель относится к типу SFTP: это значит, что кабель защищен не только двойным экраном из алюминиевой фольги, но и прочной проволочной оплеткой. Модель можно использовать для прокладки вне помещений. Кабель отличается значительной долговечностью и безупречной стойкостью к атмосферным воздействиям любого рода. Витая пара Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT относится к категории 5e. Кабель можно использовать для 100-мегабитных и гигабитных сетей. Витая пара поставляется на катушке, изготовленной с применением фанеры. Длина кабеля стандартна: она равна 305 м. Изоляция кабеля имеет традиционный для кабеля этого класса черный цвет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert SPC-5051E-SO-OUT, SFTP, кат.5е, 305м, черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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