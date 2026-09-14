Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738759
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-LSZH-4-CU – это кабель категории 5e, который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар, до 1 Гбит/с при использовании всех четырех пар. Кабель без экранирования подходит для прокладки внутри помещений. Внешняя изоляция надежно защищает контакты от попадания пыли, влаги и повреждений.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Страна производитель
Россия
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-LSZH-4-CU – это кабель категории 5e, который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар, до 1 Гбит/с при использовании всех четырех пар. Кабель без экранирования подходит для прокладки внутри помещений. Внешняя изоляция надежно защищает контакты от попадания пыли, влаги и повреждений.
Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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