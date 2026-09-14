Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 630 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738753
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара Cablexpert FPC-5051E-4-CU-OUT типа FTP с черной изоляцией из полиэтилена рассчитана на прокладку вне помещений. Изделие защищено от электромагнитных помех экраном из фольги. Кабель соответствует категории 5e и рассчитан на скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Витая пара Cablexpert FPC-5051E-4-CU-OUT поставляется на катушке. Длина кабеля – 305 м.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара Cablexpert FPC-5051E-4-CU-OUT типа FTP с черной изоляцией из полиэтилена рассчитана на прокладку вне помещений. Изделие защищено от электромагнитных помех экраном из фольги. Кабель соответствует категории 5e и рассчитан на скорость передачи данных до 1000 Мбит/с. Витая пара Cablexpert FPC-5051E-4-CU-OUT поставляется на катушке. Длина кабеля – 305 м.
Кабель Cablexpert Россия FPC-5051E-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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