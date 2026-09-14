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Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный

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Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный - фото 1
Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный - фото 1
  • Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738751
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Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный

Витая пара Cablexpert UPC-5051E-4-CU-OUTR – это кабель категории 5e, который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар, до 1 Гбит/с при использовании всех четырех пар. Кабель без экранирования подходит для прокладки внутри помещений и на улице. Внешняя изоляция надежно защищает контакты от попадания пыли, влаги и повреждений. Витая пара дополнена тросом для защиты проводов от провисания при протяжке и деформаций в местах изгибов.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара Cablexpert UPC-5051E-4-CU-OUTR – это кабель категории 5e, который поддерживает скорость передачи данных до 100 Мбит/с при использовании двух пар, до 1 Гбит/с при использовании всех четырех пар. Кабель без экранирования подходит для прокладки внутри помещений и на улице. Внешняя изоляция надежно защищает контакты от попадания пыли, влаги и повреждений. Витая пара дополнена тросом для защиты проводов от провисания при протяжке и деформаций в местах изгибов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert Россия UPC-5051E-4-CU-OUTR, UTP, кат.5e, 305м, чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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