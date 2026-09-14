Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738748
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU/100, UTP, кат.5e, 100м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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