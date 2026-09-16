Top.Mail.Ru
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 5
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 1
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 2
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 3
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 4
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 5
  • Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 232 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738747
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, кг.
6.94

Описание товара Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый

Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.

Отзывы о товаре Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Cablexpert Россия, UPC-5051E-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 10760 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...