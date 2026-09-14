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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый

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Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738746
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый

Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU типа FTP с экраном из фольги соответствует категории 5e и поддерживает скорость сетевого соединения до 1 Гбит/с. Кабель рассчитан на эксплуатацию внутри помещений. Защиту изделия от механических воздействий обеспечивает внешняя изоляция белого цвета из LSLT. Длина витой пары SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU составляет 305 м. Кабель поставляется в бухте.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
белый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU типа FTP с экраном из фольги соответствует категории 5e и поддерживает скорость сетевого соединения до 1 Гбит/с. Кабель рассчитан на эксплуатацию внутри помещений. Защиту изделия от механических воздействий обеспечивает внешняя изоляция белого цвета из LSLT. Длина витой пары SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU составляет 305 м. Кабель поставляется в бухте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-LSLTx-4-CU, FTPнг(А)-LSLТx, кат.5e, 305м, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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