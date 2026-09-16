Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 330 руб.
В наличии
Код товара: 738741
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 330 руб.
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
10
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Россия
Четырехпарный кабель связи (витая пара) на базе медных или омедненных проводников, предназначенный для построения структурированных кабельных систем (СКС), локальных вычислительных сетей (ЛВС) и передачи высокоскоростных данных.
Купить Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU, UTP-LSZH, кат.5e, 305м, оранжевый - по цене 13330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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