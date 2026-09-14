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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный

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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 3
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 4
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 5
  • Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 107 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738738
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, кг.
2.5

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный

Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный




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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
Кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Одинаковый разъем с двух сторон
Нет
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Описание
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, черный - по цене 4980 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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