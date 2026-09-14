Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 отлично подходит для построения локальных сетей и подключения различного оборудования. Этот кабель выполнен в черной полимерной изоляции. Использовались проверенные материалы для изготовления оболочки, она защищает проводник, не лопается и не трескается, сохраняет первоначальную форму. Качественная изоляция позволяет прокладывать витую пару вне помещения. Оболочка не боится низких температур и атмосферных осадков. Проводник изготовлен из меди, этот металл прекрасно подходит для производства витых пар. Он обладает наилучшими характеристиками, обеспечивает передачу данных на высокой скорости. Тип витой пары – FTP. Длина предоставляемого кабеля составляет 100 метров. Поставляется шнур SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100 в плотной картонной коробке, в которой его можно хранить в дальнейшем.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 480 руб.1120 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-LSZH-4-CU/100, UTP-LSZH, кат.5e, 1...
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU-OUTR/100, UTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUTR/100, FTP, кат.5e, 100м, ...
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 5 720 руб.1430 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PL-48-Cat.5e-Dual
-
В наличииЦена 5 820 руб.1455 руб. в СплитКабель SkyNet Standart CSS-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 5 880 руб.1470 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-2-CU, FTP кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитКабель SkyNet Premium CSP-UTP-2-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитПатч-панель Cabeus PLHD-48-CAT.5E-DUAL
-
В наличииЦена 9 520 руб.2380 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 9 910 руб.2478 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
-
В наличииЦена 10 080 руб.2520 руб. в СплитКабель SkyNet Light CSL-FTP-4-CU-OUT, FTP, кат.5e, 305м, черный
Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU-OUT/100, FTP, кат.5e, 100м, черный