Top.Mail.Ru
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 3
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 4
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 1
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 2
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 3
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 4
  • Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738734
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5

Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый

Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 представляет собой сетевой кабель категории 5е, используемый при подключении компонентов локальной сети. В ней применяются одножильные медные проводники диаметром 0.51 мм, которые объединены в четыре пары и рассчитаны на передачу данных, питание устройств (PoE). Снабженный серой изоляцией кабель демонстрирует одновременно прочность и гибкость, являясь оптимальным выбором для монтажных работ в помещениях. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 принадлежит к типу FTP и поставляется в виде бухты, общая длина кабеля в которой достигает 100 метров. Такое количество сетевого кабеля позволит вам провести масштабные монтажно-сетевые работы в доме, в офисе, на предприятии.

Отзывы о товаре Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
100 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Описание
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 представляет собой сетевой кабель категории 5е, используемый при подключении компонентов локальной сети. В ней применяются одножильные медные проводники диаметром 0.51 мм, которые объединены в четыре пары и рассчитаны на передачу данных, питание устройств (PoE). Снабженный серой изоляцией кабель демонстрирует одновременно прочность и гибкость, являясь оптимальным выбором для монтажных работ в помещениях. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 принадлежит к типу FTP и поставляется в виде бухты, общая длина кабеля в которой достигает 100 метров. Такое количество сетевого кабеля позволит вам провести масштабные монтажно-сетевые работы в доме, в офисе, на предприятии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...