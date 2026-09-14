Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100, FTP, кат.5e, 100м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 представляет собой сетевой кабель категории 5е, используемый при подключении компонентов локальной сети. В ней применяются одножильные медные проводники диаметром 0.51 мм, которые объединены в четыре пары и рассчитаны на передачу данных, питание устройств (PoE). Снабженный серой изоляцией кабель демонстрирует одновременно прочность и гибкость, являясь оптимальным выбором для монтажных работ в помещениях. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU/100 принадлежит к типу FTP и поставляется в виде бухты, общая длина кабеля в которой достигает 100 метров. Такое количество сетевого кабеля позволит вам провести масштабные монтажно-сетевые работы в доме, в офисе, на предприятии.
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