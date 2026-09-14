Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738733
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU длиной 305 метров предназначена для того, чтобы создать протяженную локальную сеть. Кабель отличается прочностью, надежностью, безопасностью в использовании и при этом достаточной гибкостью, чтобы отвечать поставленной цели. SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU принадлежит типу FTP и категории 5Е. Одножильный проводник выполнен из меди. Серая витая пара поставляется в заводской картонной коробке и станет полезным приобретением для офисов или производственных помещений.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
черный
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU длиной 305 метров предназначена для того, чтобы создать протяженную локальную сеть. Кабель отличается прочностью, надежностью, безопасностью в использовании и при этом достаточной гибкостью, чтобы отвечать поставленной цели. SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU принадлежит типу FTP и категории 5Е. Одножильный проводник выполнен из меди. Серая витая пара поставляется в заводской картонной коробке и станет полезным приобретением для офисов или производственных помещений.
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-4-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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