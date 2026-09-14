Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738732
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU серого цвета применяется для создания локальной сети большой протяженности, так как ее длина составляет 305 м. Тип модели – это FTP. Пара обладает одножильным проводником из меди. Витая пара принадлежит категории 5Е. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU отличается гибкостью, при этом надежностью и прочностью и полной безопасностью в использовании. Представленный витой кабель станет отличным решением для создания локальной сети для офисного или производственного помещения. Поставляется витая пара в заводской коробке из картона.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Длина кабеля
305 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU серого цвета применяется для создания локальной сети большой протяженности, так как ее длина составляет 305 м. Тип модели – это FTP. Пара обладает одножильным проводником из меди. Витая пара принадлежит категории 5Е. Витая пара SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU отличается гибкостью, при этом надежностью и прочностью и полной безопасностью в использовании. Представленный витой кабель станет отличным решением для создания локальной сети для офисного или производственного помещения. Поставляется витая пара в заводской коробке из картона.
Кабель SkyNet Premium CSP-FTP-2-CU, FTP, кат.5e, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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