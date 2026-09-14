Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738728
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Характеристики
Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Вес, г.
5
Описание товара Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU является подходящим решением для создания надежной локальной сети большой длины. Витая пара типа UTP 4 принадлежит категории 5Е. Проводник состоит из одной жилы и выполнен из меди. Представленная витая пара поможет создать наикратчайшую связь между компьютерными устройствами. Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU выполнена в сером цвете и поставляется в картонной коробке. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров. Производителем по умолчанию подразумевается, что представленная модель является прочной, гибкой и надежной в использовании.
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Бренд
SkyNet
Тип товара
сетевой кабель
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
медные
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Россия
Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU является подходящим решением для создания надежной локальной сети большой длины. Витая пара типа UTP 4 принадлежит категории 5Е. Проводник состоит из одной жилы и выполнен из меди. Представленная витая пара поможет создать наикратчайшую связь между компьютерными устройствами. Витая пара SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU выполнена в сером цвете и поставляется в картонной коробке. Длина кабеля витой пары составляет 305 метров. Производителем по умолчанию подразумевается, что представленная модель является прочной, гибкой и надежной в использовании.
Кабель SkyNet Premium CSP-UTP-4-CU, UTP, кат.5e, 305м, серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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